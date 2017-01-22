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اليوم .. العرض الخاص لفيلم عمرو واكد «القرد بيتكلم»

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اليوم .. العرض الخاص لفيلم عمرو واكد «القرد بيتكلم» اليوم .. العرض الخاص لفيلم عمرو واكد «القرد بيتكلم»

عمرو واكد

يقام اليوم الأحد، العرض الخاص لفيلم”القرد بيتكلم” للنجم عمرو واكد، بسينما صن سيتي بمصر الجديدة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتدخل شركة نيو سينشري، شريكًا في انتاج الفيلم التي تؤكد أن سببه دعم التجارب الشابة الجديدة، طبقًا لما تؤمن به الشركة منذ تأسيسها في دعم الصناعة نفسها في مختلف جوانبها، وتجديد دماءها سواء تمثيليلًا أو اخراجيًا أو انتاجيًا.

تدور أحداث الفيلم حول ساحرين شقيقين وهما طه ورشاد الشناوي، “أحمد الفيشاوي، وعمرو واكد”، يحضران لخدعة سحرية قادرة على إطلاق سراح والدهما البريء من السجن.

فيلم “القرد بيتكلم” بطولة عمرو واكد ، أحمد الفيشاوى، وريهام حجاج، وسيد رجب، ومحمود الجندى، ورانيا شاهين، وليلى عز العرب، وتميم عبده وتأليف وإخراج بيتر ميمى.

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