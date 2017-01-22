"صحة الدقهلية" المياه آمنة وبقعة النيل عبارة عن رغاوي غير زيتية

الدقهلية ـ محمد حيزة

شكل الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة والسكان، فريق من إدارة صحة البيئة بالمديرية والتنسيق مع الجهات المعنية، من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالمنصورة، ورئاسة مركز ومدينة طلخا، وحى شرق المنصورة، وإدارة تقييم الآثر البيئى بالمحافظة، والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، بعد الاشتباه في بقعة زيتية بنيل المنصورة.

وقد روود بلاغ، من غرفة عمليات المحافظة، بوجود بقعة زيت مقابل شركة كهرباء طلخا، من ناحية مدينة المنصورة، وتم الانتقال إلى المكان المقصود بالبلاغ، وتم سحب عدد 3 عينات مياه نيلية، وتم إرسال العينات إلى المعمل المشترك لتحليلها.

وقال "مكي" إنه تم إزالة التجمع الرغوي، بمعرفة شرطة المسطحات المائية، وشركة مياة الشرب والصرف الصحي، واتضح أن البقعة عبارة عن تجمع رغوى ناتج عن تصادم المياة الساخنة، من تبريد محطة كهرباء طلخا بالمياه، الباردة بنهر النيل، ولا يوجد أي آثار لزيوت أو مواد بترولية.

يذكر أن بقعة بمساحة 50 مترا، ظهرت بنيل المنصورة، فرع دمياط، أمام شركة كهرباء طلخا، وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالتحرك لمكان البلاغ، وصرح رئيس جهاز شؤون البيئة بالدقهلية، الدكتور هشام ربيع لـ "اليوم السابع" أن شركة الكهرباء هي المسؤلة عن البقعة، وتم تحرير محضر لها.

وأكد مصدر بشركة كهرباء طلخا، إن البقعة غير زيتية، وأن المياه تستخدم في تبريد توربينات مولد الكهرباء، وهي عبارة عن رغاوي تحدث كل يوم، وغير مضره، لإن المياه تستخدم في التبريد فقط.