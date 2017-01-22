انطلاق أعمال المؤتمر الـ 23 للاتحاد العام التونسى للشغل

تونس (أ ش أ)

بدأت صباح اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسى للشغل بمشاركة نحو 7 آلاف مشارك بين نقابيين و120 ضيفا من خارج تونس يمثلون منظمات وطنية ونقابات عربية ودولية وممثلى الرباعى الراعى للحوار الوطنى وشخصيات مستقلة.

وقال نائب رئيس المؤتمر وكاتب عام الاتحاد الجهوى للشغل بتونس فاروق العيارى، فى كلمة، أن الاتحاد يبقى خيمة للجميع وفيا لدماء الشهداء وفى خدمة الوطن والعاملين وكانت منظمة نقابية بامتياز تعنيها مصلحة النقابيين كما تعنيها مصلحة تونس، مبرزا أن مؤتمرات الاتحاد مثلت دائما حدثا دوليا.

ومن المقرر أن يلتحق لأول مرة العنصر النسائى بتركيبة المكتب التنفيذى للاتحاد العام التونسى الذى سيغادره الأمين العام حسين العباسى والأمينان العامان المساعدان المولدى الجندوبى وبلقاسم العيارى الذين سيتم تكريمهم فى ختام حفل الافتتاح.

ويرشح لعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد، الذى يضم 13 عضوا، 40 شخصا يوزعوا على قائمتين رئيسيتين الأولى أطلق عليها "قائمة الوفاق الوطنى" يترأسها نور الدين الطبوبى والثانية يترأسها قاسم عفية.