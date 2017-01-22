الصندوق الاجتماعي: ضخ 15 مليار جنيه للمشروعات التنموية بالصعيد

صرحت نيفين جامع، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إنه منذ نشأة الصندوق وحتى نهاية عام 2016 ، بلغ إجمالى ما قام الصندوق بضخه حوالى 15 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات.

وأضافت “جامع” أنه تم توجيه حوالى 12 مليار جنيه قروض لتمويل حوالى 1.4 مليون من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أتاحت ما يقرب من 2 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى منح لتمويل البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بلغ حجم تمويلها 3 مليارات جنيه أتاحت ما يزيد عن 439 ألف فرصة عمل.

وفيما يخص الخدمات غير المالية اوضحت الامين العام بأنه تم انشاء مجمعات الخدمات (وحدة الشباك الواحد) فى كافة محافظات الصعيد والتى تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة لتأسيس مشروعاتهم من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة فى مكان واحد وتتمثل فى (الرقم القومى للمنشأة، السجل التجارى، البطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية للمستفيد).

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، قد قامت مؤخرًا بزيارة لمحافظة سوهاج رافقها خلالها محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، حيث تفقدت خلالها العديد من مشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مختلف المجالات وشهدت توقيع عقود مشروعات متناهية الصغر لأبناء المحافظة وكذلك تسليم عقود مشروعات تنمية مجتمعية، وأشادت الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى فى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات التنموية التى يقوم بها الصندوق فى محافظات الصعيد واهتمام الوزيرة سحر نصر شخصيا بمتابعة التنفيذ على أرض الواقع وزيارة مشروعات الصندوق.

وأشارت إلى أن الصندوق قام بضخ ما يصل إلى 1.9 مليار جنيه فى محافظة سوهاج منذ إنشائه وحتى الآن حيث تم تمويل ما يزيد عن 168 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بحوالى 1.5 مليار جنيه أتاحت ما يزيد عن 252 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تقديم الصندوق منح لتمويل البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب يصل حجمها إلى 414 مليون جنيه أتاحت أكثر من 65 ألف فرصة عمل.