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29 يناير.. الحكم على أبو إسماعيل في حصار محكمة مدينة نصر

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29 يناير.. الحكم على أبو إسماعيل في حصار محكمة مدينة نصر 29 يناير.. الحكم على أبو إسماعيل في حصار محكمة مدينة نصر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حجز محاكمة حازم صلاح أبو اسماعيل و17 آخرين، لإتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر، أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، لجلسة 29 يناير، للحكم.

 

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.

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