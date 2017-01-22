توفير السلع بأسعار مخفضة وتشديد الرقابة على الأسواق بالإسكندرية

قامت شركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية “أليكس ماركت”، بتوفير السلع في المناطق المختلفة على مدار الأسبوع وسط إقبال ملحوظ من المواطنين.

وتم أمس السبت، عرض السلع الغذائية المختلفة في مناطق البكاتوشي بالمنتزة وزاوية عبد القادر أمام مسجد السلام والمستعمرة بالعامرية والمساكن الصينية بالعجمي، ويوم الأحد ٢٢ ديسمبر الماضي، تم توفير السلع في مناطق غربال بمحرم بك وخورشيد بسيدي بشر والمساكن الصينية بالعجمي والتنظيم والإدارة بسموحة وبجوار مدارس الأورمان بالعجمي ، أما غدًا الإثنين ٢٣ يناير فستكون المعارض في كرموز أمام ديوان حي غرب وأمام مدارس الأورمان بالعجمي وشارع أحمد أبو سليمان بشرق والمساكن الصينية بالعجمي .

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الاسكندرية، بضرورة توفير السلع الغذائية المختلفة وتداولها للمواطنين بأسعار منخفضة، وتسهيل عرضها من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية “أليكس ماركت”، وضرورة محاربة الغلاء والاحتكار وتشديد الرقابة على الأسواق، فقد قامت الشركة بتوفير السلع في أحياء المحافظة المخالفة خلال الفترة من ٢١ حتى ٢٧ يناير.

وستكون المعارض يوم الثلاثاء المقبل، أمام جهاز برج العرب القديم وشارع عرفان بمحرم بك والمساكن الصينية بالعجمي وشارع أحمد أبو سليمان بشرق، وفي يوم الأربعاء ستكون في مناطق خورشيد بسيدي بشر والمساكن الصينية بالعجمي وكرموز أمام ديوان حي غرب وأمام مدارس الأورمان بالعجمي ، وفي يوم الخميس، سيتم توفير السلع في مناطق شارع الإذاعة بباكوس وأمام جهاز مدينة برج العرب الجديد والمساكن الصينية بالعجمي ، وسيتم يوم الجمعة المقبل، توفير منافذ بيع السلع في مساكن ضباط طوسون بأبي قير، ومساكن ضباط مصطفى كامل بسيدي جابر والمساكن الصينية بالعجمي.