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الاحتلال الإسرائيلي يقر بناء 560 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

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الاحتلال الإسرائيلي يقر بناء 560 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الاحتلال الإسرائيلي يقر بناء 560 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

ارشيفية

أقرت اللجنة اللوائية لشؤون الاستيطان التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأحد، بناء 560 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي “راموت” و”رمات شلومو”، فيما يسعى رئيس الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تأجيل مناقشة القانون الهادف لضم مستوطنة “معاليه أدوميم” للسيادة الإسرائيلية.

وحذرت حكومة الوفاق الوطني، من اتخاذ أي قرارات بشأن محاولة ضم أية أراض فلسطينية، الأمر الذي يعتبر تصعيدًا خطيرًا لا يمكن السيطرة على نتائجه.

وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أية خطوة يمكن أن تقدم عليها في هذا الاتجاه.

وفى السياق استأنفت مجموعات من المستوطنين، بينهم عدد من المتزمتين دينيًا “الحريديم” بلباسهم التلمودي الأسود، اليوم الأحد، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وتجري الاقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، في محاولات لإقامة صلوات وطقوس تلمودية يتصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

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أونا

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