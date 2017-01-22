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قاضى حصار محكمة مدينة نصر : المحكمة تستجيب لجميع طلبات المتهمين

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قاضى حصار محكمة مدينة نصر : المحكمة تستجيب لجميع طلبات المتهمين قاضى حصار محكمة مدينة نصر : المحكمة تستجيب لجميع طلبات المتهمين

>كتب إيهاب المهندس

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأحد، إلى مرافعة الدفاع عن حازم صلاح أبو إسماعيل، و17 آخرين، فى القضية المتهمين حصار محكمة مدينة نصر.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، خالد سلامة، وأمانة سر احمد صبحى عباس.

 

واثبتت المحكمة حضور المتهمين، وتبين للمحكمة عدم حضور المتهم السادس لتلقيه العلاج فى أحد المستشفيات، وطالب دفاع المتهم بإخلاء سبيل موكله.

 

وسمحت المحكمة بخروج حازم صلاح أبو إسماعيل وقدم مذكرة من 46 صفحة، وقال أبو إسماعيل إن هناك أخطاء قانونية متعددة، مشيراً إلى أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي 18 شهر، ولا يجوز أن تصدر المحكمة في جلسات سابقة بهيئة مغايرة في قرارات التأجيل استمرار حبس المتهمين، وان المادة 143 إجراءات جنائية تنص على انه لا يجوز استمرار حبس اى من المتهمين، وأن حبس المتهين على ذمة القضية باطل.

 

واضاف أبو إسماعيل:" القضية استمر التحقيق فيها لمدة سنتين ولم يذكر فيها اسم حازم صلاح، ، ويوم 12 ديسمبر المحكمة قررت تمكيني من الحصول على نسخة من القانون وكتب وأوراق لإعداد مذكرة دفاعي، وأنه لم يتمكن من ذلك.

 

وأكد أنه لم يتمكن من الجلوس مع محاميه علاء علم الدين سوى دقيقتين وسط تواجد حشد من رجال الشرطة بالمخالفة للقانون، وهنا رد رئيس المحكمة على "أبو إسماعيل قائلا:" المحكمة تستجيب لجميع طلبات المتهمين".

 

وتابع أبو إسماعيل: " منذ حبسي حدث أكثر من تغير على مواد قانون الإجراءات ولم أطلع عليها، واصمم على مقابلة دفاعي وبدون حضور أحد معهم".

ووجه المستشار شبيب الضمرانى حديثه للمتهم قائلا: " المحكمة ستبحث الأدلة الموجودة في الدعوى".

 

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.

 


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