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إحالة المتهم بإطلاق النار على رئيس مباحث مركز قنا للمحاكمة الجنائية

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إحالة المتهم بإطلاق النار على رئيس مباحث مركز قنا للمحاكمة الجنائية إحالة المتهم بإطلاق النار على رئيس مباحث مركز قنا للمحاكمة الجنائية

>قنا - وائل محمد

قرر المستشار أحمد عبدالرحمن المحامى العام لنيابات قنا، إحالة أحد المسجلين خطر المتهم بإطلاق نار وإصابة مدير مباحث مركز قنا، إلى محكمة الجنايات.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، والعميد محمد هندى، قد تلقى إخطارا بالقبض على "م.م.م" 34 سنة، مقيم الأشراف الغربية، ومتهم فى قضة إصابة الرائد محمد إيهاب مدير مباحث مركز قنا، وهارب من حكم بـ10 سنوات سجن، ومتهم فى 12 قضة بينها سرقة بالإكراه ومقاومة سلطات.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد أعدت كمينا له أمام مدخل قرية الأشراف، وبعد تبادل إطلاق النار، تم القبض على المتهم وعثر بحوزته على 50 طلقة وبندقية آلية.

 


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