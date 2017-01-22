إلغاء ندب رئيسى لجنة إعدادية أزهرية للتقاعس عن العمل بالدقهلية

الدقهلية ـ محمد حيزة

قام الشيخ السيد سراج، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، بجولة على معاهد بمحافظة الدقهلية الأزهرية، والتي يجري بها أعمل الامتحانات.

وأمر "سراج" بإلغاء ندب رئيس لجنة بمعهد برج نور الحمص الإعدادى الثانوى للبنين بأجا، لعدم تنفيذه التعليمات الخاصة بالامتحانات ، كما تم إلغاء ندب رئيس لجنة فتيات الستاموني الإعدادي، ببلقاس، لما وصفه بتقاعسه عن أداء عمله، وتم إسناد اللجنة إلى المساعد .



> وطالب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية بتوفير الهدوء باللجان، كما اطلع على محضر توزيع الأعمال باللجنة، وإشراف الموجهين على اللجان.