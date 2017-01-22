هانى أبو ريدة يتدخل لاحتواء أزمة إكرامى وناجى

رسالة الجابون – حاتم رضا

تدخل هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، فى الأزمة الدائرة حاليا بين أحمد ناجى مدرب حراس المنتخب، وشريف إكرامى حارس الأهلى والمنتخب، بعدما أدلى ناجى بتصريحات أمس عقب الفوز على أوغندا، بأن إكرامى لم يكن مصابا قبل مباراة مالى، وهى الإصابة التى تسببت فى غيابه عن مباراتى مالى وأوغندا، وعبارة عن شد فى العضلة الخلفية.

وأجرى أبو ريدة اتصالات هاتفية مع ناجى وإكرامى وطالبهما بالهدوء والتركيز وعدم الانسياق وراء تلك المهاترات، لأن المنتخب أهم ومقبل على مباراة هامة أمام منتخب غانا، وذلك بعدما اشتكى إكرامى من تصريحات ناجى لإيهاب لهيطة مدير المنتخب، وقام إكرامى بمهاجمة أحمد ناجى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.