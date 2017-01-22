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نائب وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع إنشاء 43 عمارة سكنية ببورسعيد

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نائب وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع إنشاء 43 عمارة سكنية ببورسعيد نائب وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع إنشاء 43 عمارة سكنية ببورسعيد

>بورسعيد - محمد عزام

تفقد الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، مشروع الـ 43 عمارة لسكان قرى الجناين وهاجوج والإصلاح بجنوب بورسعيد، والتى تضم  860 وحدة سكنية .

ورافق نائب وزير الإسكان في جولته اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس جابر رحيمة مدير إدارة التخطيط ولفيف من التنفيذيين والصحفيين والإعلاميين.

وكان نائب وزير الاسكان للتطوير الحضري العشوائيات واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وضعا حجر الأساس للمشروع في شهر نوفمبر الماضي .

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المشروع سوف يقام على أعلى مستوي من المباني والتشطيبات ومن المنتظر أن يستغرق المشروع 10 شهور.


> وأضاف أن هناك مجمع خدمات متكامل سوف يتم البدء في انشائه وذلك بالتوازي مع اعمال البناء ويشمل وحدة صحية ومركز شباب ومدرسة وذلك لتقديم الخدمات للاهالي .


> وأوضح أن تلك الوحدات سوف تلبي رغبات أهالي المنطقة والتي تم مراعاة أن تكون علي مسافة قريبة من الاماكن التي كانوا يقومون فيها .


> وأكد أنه وجه بسرعة البدء في التنفيذ، مشيراً إلى أن تلك المناطق تعتبر آخر المناطق العشوائية بالمحافظة بعدها ستعلن محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات .

جدير بالذكر أن مشروع تطوير مناطق هاجوج والاصلاح والجناين سيوفر ٨٦٠ وحدة سكنية بتكلفة تقديرية بمبلغ ١٦٠ مليون جنيه.


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