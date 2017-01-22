بالأرقام : ارتفاع جنوني في أسعار اللحوم

سمر العشري

تشهد البلاد، موجة من الغلاء طالت بعض السلع الأساسية وخاصة الزيت والسكر والأرز، ومؤخرا اللحوم بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه أمام الدولار.

من جهته، قال سيد النواوى، عضو شعبة اللحوم بغرفة تجارة القاهرة، إن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعات متتالية منذ قرار تحرير اسعار الصرف وتعويم الجنيه المصرى، موضحا أن نسبة الزيادة بلغت نحو 40%.

وأضاف النواوى فى تصريحات صحفية، أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى الزيادة المستمرة فى اسعار الأعلاف، خاصة وأن أغلبها يتم استيرادها من الخارج، الى جانب الزيادة الموجودة فى مدخلات الإنتاج، والتى أثرت بالسلب على عدد المربين بالسوق.

وأوضح عضو الغرفة أن جميع أسعار المدخلات الخاصة بتربية المواشى بالمزارع تشهد ارتفاعا، مشيرا إلى أن طن الأعلاف بالسوق يبلغ نحو3850 جنيها، وذلك مقارنة بنحو 3400 جنيه خلال الشهر الماضى.

وأشار إلى تراجع نسبة الاقبال على الشراء من جانب المواطنين بنحو 50% بسبب ارتفاع الأسعار، وعدم قدرة المواطن تحملها، نتيجة الزيادة المستمرة أيضا فى أسعار السلع الغذائية الأخرى.

وبالنسبة لأسعار اللحوم البلدية، أوضح النواوى أن سعر كيلو الكندوز يتراوح حاليا ما بين نحو 110 إلى 130 جنيها، ويتراوح كيلو البتلو ما بين نحو 150 إلى 180 جنيها، فيما وصل الكيلو الضانى إلى نحو 120 جنيها، وكيلو اللحم الجملى يتراوح ما بين نحو 80 الى 90 جنيها.

وأضاف النواوى أن سعر كيلو اللحم السودانى يصل إلى نحو75 جنيه، وذلك مقارنة بنحو55 جنيها، كما أن سعر كيلو اللحم الأثيوبى وصل إلى نحو70 جنيه، وذلك مقارنة بنحو50 جنيه، فيما سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى إلى نحو85 جنيه، وذلك مقارنة بنحو60 جنيه .

شبكةعيونالإخبارية

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