مصر تدين تدمير داعش لواجهة المسرح الروماني والتترابيلون في تدمر

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قيام تنظيم داعش الإرهابي بتدمير واجهة المسرح الروماني والتترابيلون في مدينة “تدمر” الأثرية في سوريا، والذي يعد من المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي باليونسكو.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن أعمال التدمير للمواقع الأثرية التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي، تعكس الفكر المتطرف والمشوه لهذا التنظيم الذي لا يؤمن بالتنوع الثقافي ويحض على العنف والإرهاب، مطالبًا المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة الإرهاب والأفكار والأيديولوجيات المتطرفة والمعادية للإنسانية.