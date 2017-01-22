أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصر تدين تدمير داعش لواجهة المسرح الروماني والتترابيلون في تدمر

Google+ Print
مصر تدين تدمير داعش لواجهة المسرح الروماني والتترابيلون في تدمر مصر تدين تدمير داعش لواجهة المسرح الروماني والتترابيلون في تدمر

وزارة الخارجية – ارشيفية

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قيام تنظيم داعش الإرهابي بتدمير واجهة المسرح الروماني والتترابيلون في مدينة “تدمر” الأثرية في سوريا، والذي يعد من المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي باليونسكو.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن أعمال التدمير للمواقع الأثرية التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي، تعكس الفكر المتطرف والمشوه لهذا التنظيم الذي لا يؤمن بالتنوع الثقافي ويحض على العنف والإرهاب، مطالبًا المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة الإرهاب والأفكار والأيديولوجيات المتطرفة والمعادية للإنسانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "