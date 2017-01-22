الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباح الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الإثنين، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وعن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 19

الإسكندرية 11 19

مطروح 12 18

بورسعيد 13 17

دمياط 13 17

بلطيم 11 18

الإسماعيلية 4 19

السويس 5 20

العريش 05 18

نخل 1- 17

طابا 5 17

الطور 9 20

مرسى علم 13 22

الغردقة 11 22

شرم الشيخ 14 22

رفح 04 17

كاترين 3 17

سيوة 9 19

المنيا 6 20

الفيوم 6 20

رأس سدر 8 21

أبوسمبل 12 28

وسط الدلتا 8 19

أسيوط 5 21

سوهاج 06 22

الأقصر 8 25

أسوان 10 27

شلاتين 16 25

حلايب 18 24

الوادى الجديد 11 24

قنا 7 23

نويبع 14 21

السلوم 9 18.