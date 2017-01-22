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«الخارجية» تنجح في تقديم جلسة قضية مركب «الإيمان بالله» المحتجزة في تونس

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«الخارجية» تنجح في تقديم جلسة قضية مركب «الإيمان بالله» المحتجزة في تونس «الخارجية» تنجح في تقديم جلسة قضية مركب «الإيمان بالله» المحتجزة في تونس

أحمد أبو زيد

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن جهود السفارة المصرية في تونس نجحت في تقديم موعد جلسة النظر في القضية الخاصة بمركب “الإيمان بالله”، المحتجزة من قبل السلطات التونسية نتيجة قيام طاقمها بالصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية، حيث نجحت السفارة في تقديم موعد الجلسة إلى يوم 26 يناير 2017 بدلا من الموعد المقرر وهو 26 فبراير 2017.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن الوزارة ستواصل بذل كافة الجهود لتأمين الإفراج عن الصيادين، وضمان عودتهم في أقرب فرصة ممكنة إلى أرض الوطن.

يذكر أن مركب الصيد المصري “الايمان بالله” محتجزة في ميناء صفاقس البحري منذ أكتوبر الماضي وعلي متنها 3 صيادين، حيث أجرت السفارة اتصلاتها بالمحامية التي تتولي متابعه سير القضية وطالبتها بالعمل علي تقديم موعد الجلسة للإسراع بالنظر في القضية تخفيفا عن كاهل الصيادين المحتجزين، كما تواصلت السفارة مع الإدارة القنصلية بالخارجية التونسية لمخاطبة وزارة العدل لتقديم موعد الجلسة.

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