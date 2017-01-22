29 يناير.. بدء برنامج تأهيلي للمعلمين على مهام مدير مدرسة في بورسعيد

المراسل: جمال نوفل
تنظم مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، برئاسة نبوي باهي، برنامج تأهيلي لتدريب المعلمين على مهام وأعمال وظيفة مدير المدرسة الإعدادية تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك فى إطار إعداد صف ثان من الكوادر الإدارية والقيادات التربوية.
وأوضحت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، في بيان صحفي، أنه سيتم فتح باب التقدم للبرنامج بإدارة التعليم الاعدادي المركزي، يوم الأحد المقبل، كما سيتم سحب استمارة التقدم للتدريب من إدارة التعليم الإعداداى المركزي.
وعن الشروط اللازمة للتقدم لذلك التدريب، لفتت المديرية أنه على المتقدم للتدريب أن يكون حاصل على مؤهل تربوي عالى أو مؤهل عالى بجانب دبلوم تربوي، بجانب أن يكون على درجة كادر معلم أول أ، وتقديم صحيفة أحوال اليكترونية، و صورة شخصية حديثة، واجتياز المقابلة الشخصية التي سوف يتم تحديد موعدها، بالإضافة إلي تقديم استمارة الإلتحاق بالبرنامج.