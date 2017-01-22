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29 يناير.. بدء برنامج تأهيلي للمعلمين على مهام مدير مدرسة في بورسعيد

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29 يناير.. بدء برنامج تأهيلي للمعلمين على مهام مدير مدرسة في بورسعيد 29 يناير.. بدء برنامج تأهيلي للمعلمين على مهام مدير مدرسة في بورسعيد

ارشيفية

المراسل: جمال نوفل

تنظم مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، برئاسة نبوي باهي، برنامج تأهيلي لتدريب المعلمين على مهام وأعمال ‏وظيفة مدير المدرسة الإعدادية تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك فى إطار إعداد صف ثان من الكوادر ‏الإدارية والقيادات التربوية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، في بيان صحفي، أنه سيتم فتح باب التقدم للبرنامج بإدارة التعليم الاعدادي ‏المركزي، يوم الأحد المقبل، كما سيتم سحب استمارة التقدم للتدريب من إدارة التعليم الإعداداى ‏المركزي.‏

وعن الشروط اللازمة للتقدم لذلك التدريب، لفتت المديرية أنه على المتقدم للتدريب أن يكون حاصل على مؤهل تربوي عالى أو مؤهل عالى بجانب دبلوم تربوي، ‏بجانب أن يكون على درجة كادر معلم أول أ، وتقديم صحيفة أحوال اليكترونية، و صورة شخصية حديثة، واجتياز ‏المقابلة الشخصية التي سوف يتم تحديد موعدها، بالإضافة إلي تقديم استمارة الإلتحاق بالبرنامج.

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