مرتضى منصور: حسام باولو ينضم للزمالك رسميا مقابل 4 ملايين جنيه

كتب أحمد توفيق

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه نجح فى إنهاء صفقة إنضمام حسام باولو لاعب سموحة رسميا بداية من يناير الجارى، ليصبح لاعبا فى الزمالك، على أن ينضم لتدريبات الفريق الأبيض عقب عودته من عمان، حيث يشارك مع المنتخب العسكرى.

وكشف رئيس الزمالك عن تفاصيل الصفقة مؤكدا أن الصفقة تكلفت 8 ملايين جنيه، وتحمل باولو مليون جنيه من جيبه الخاص، ليدفع الزمالك 6 ملايين جنيه، بالإضافة لإعارة أحمد دويدار مدافع الزمالك 6 أشهر لسموحة وسيتنازل الأخير عن 2 مليون جنيه من مستحقاته للزمالك، وبهذا سيكون الزمالك تحمل 4 ملايين جنيه فى صفقة باولو.