محمد صلاح ساخرا من أرضية ملعب بورت جنتى: "عالمية"

رسالة الجابون - حاتم رضا

سخر محمد صلاح لاعب روما الإيطالى ومنتخب مصر من أرضية ملعب بورت جنتى التى تستضيف مباريات الفراعنة فى الجابون، وذلك خلال لقائه بالبعثة الإعلامية المصرية صباح اليوم فى فندق الإقامة.

وقال صلاح بعد سؤاله عن أرضية الملعب عقب مباراة أوغندا: عالمية مفيش أحسن من كدا، بلهجة تحمل الكثير من السخرية، خاصة أن أرضية ملعب بورت جينتى تسببت فى إصابة أحمد الشناوى حارس مرمى المنتخب بمزق فى العضلة الخلفية، أدت لاستبعاده من البطولة، وذلك فى مباراة مالى التى تعادل فيها المنتخب سلبيا.

يذكر أن لاعبى المنتخب الوطنى اشتكوا أكثر من مرة للجهاز الفنى بقيادة كوبر من أرضية الملعب.