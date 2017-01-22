مرتضى منصور: انتظروا قناتين للزمالك و3 لاعبين سيرحلون خلال أيام

كتب أحمد توفيق

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن النادى الأبيض سيقوم بإنشاء قناتين فضائيتين وليس قناة واحدة، مؤكدا على نهضة كبيرة فى النواحى الإعلامية.

قال مرتضى منصور فى تصريحات صحفية، أن القناة الأولى ستكون منوعة وتشمل كل المجالات الرياضة والسياسة والفن وغيرها بينما ستكون القناة الثانية رياضية فقط.

كما أكد مرتضى منصور رحيل 3 لاعبين عن الزمالك خلال الميركاتو الشتوى الحالى قائلا: "استعدوا لعدم رؤية 3 لاعبين من الفريق خلال الأيام المقبلة".

كما هنأ منصور جماهير الزمالك قائلا: خلال دقائق سيتم توقيع عقد قناة الزمالك المنوعة قناة العاصمة 2 هتكون اسمها قناة الزمالك نادى الوطنية، مشيرا إلى أن إيهاب طلعت المسئول عن الإعلانات.

وأشار منصور إلى أن العقد سيكون ثلاثى بمعنى أن الزمالك بعد كل مصاريف القناة الزمالك هيتقاضى 50% من الإعلانات وسعيد حساسين 25% وطلعت 25%.

أضاف منصور أنه توجد قناة ثانية للقلعة البيضاء حصلنا على موافقة الجهة الإدارية عليها، مشيرا إلى أن الزمالك سيقوم بعمل شركة إعلانات من أجل الإنتاج، مؤكدا أنه تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة.

وطالب مرتضى منصور من جميع إعلامى الزمالك والفنانين المشاركة فى القناة، مضيفا أنه حاليا يتم الاتفاق مع 2 من أشطر مقدمى التوك شو للقناة.