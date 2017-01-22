إنشاء مصنع لإنتاج الواح الألومنيوم برأسمال مصري سعودي صيني

تعتزم احدى كبرى الشركات الصينية، انشاء مصنع جديد بمصر لتصنيع ألواح الألومنيوم “المخصصة لواجهات المباني”، برأسمال مصري سعودى صيني مشترك يبلغ 100 مليون دولار بمنطقة عتاقة الصناعية شمال خليج السويس.

وأوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة – خلال اللقاء الذي عقده مع شقوان زانج، المدير التنفيذي لشركة جود سينس الصينية، والوفد المرافق له – إن المصنع الجديد عبارة عن مشروع صيني- سعودي- مصري مشترك؛ حيث تم تخصيص 16 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمنطقة عتاقة الصناعية لبدء عمليات الانشاء بالمصنع.

ولفت الوزير إلى أن بدء التشغيل الفعلي سيكون في غصون 9 أشهر من بدء الانشاء؛ حيث سيضم المصنع الجديد 4 خطوط انتاج، بالإضافة الى خط للدهان.