الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة عيد الشرطة و25 يناير

قرر مجدي عبد الغفار وزير الداخلية منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية اعتبارًا من الخميس الموافق 26/1/2017 حتى يوم الخميس الموافق 23/2/2017 على أن لا تحتسب ضمن الزيارات المخصصة للسجناء.

يأتي ذلك بمناسبة الإحتفال بعيدى الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2017، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهاتين المناسبتين ، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع أسرهم وذلك بإتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهذه المناسبة.

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