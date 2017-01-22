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رئيس بعثة المنتخب ينفي طلب نقل لقاء غانا والفراعنة

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رئيس بعثة المنتخب ينفي طلب نقل لقاء غانا والفراعنة رئيس بعثة المنتخب ينفي طلب نقل لقاء غانا والفراعنة

ارشيفية

نفى حازم الهواري، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة منتخب في الجابون، رغبة الجانب المصري في تقديم طلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، لنقل مباراة منتخب مصر القادمة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، أمام الغاني، خارج إستاد بورت جنتيل.

ويلعب منتخب مصر، أمام نظيره الغاني يوم الأربعاء المقبل، على إستاد بورت جنتيل، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة للبطولة القارية.

واشتكى لاعبو منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، في أكثر من مناسبة، من أرضية إستاد بورت جنتيل الذي يستضيف مباريات مصر في بطولة إفريقيا، حيث تؤثر أرض الملعب على أداء لاعبي المنتخب الوطني، وقد تعرضهم للاصابات بسبب صلابتها.

واشار حازم الهواري، الي أن البعثة المصرية لن تقدم أي طلبات لنقل مباراة غانا من إستاد بورت جنتيل، مشيرًا إلى أنها المباراة الأخيرة في دور المجموعات لبطولة إفريقيا، وأن أرض الملعب سيئة على الفريقين معًا، وليس منتخب مصر فقط.

وتمنى الهواري، أن يتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على غانا في اللقاء القادم، من أجل حسم التأهل لدور الثمانية لكأس إفريقيا، بالإضافة إلى تصدر ترتيب المجموعة الرابعة.

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