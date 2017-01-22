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ضبط طن جبن رومي فاسد بمصنع عشوائي في بورسعيد

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ضبط طن جبن رومي فاسد بمصنع عشوائي في بورسعيد ضبط طن جبن رومي فاسد بمصنع عشوائي في بورسعيد

ارشيفية – جبن رومي

المراسل: جمال نوفل

تمكنت حملة مشتركة مكبرة، اليوم الأحد،  من مراقبه أغذية بورفؤاد ومباحث ورئيس مباحث قسم شرطة شرق التفريعة بعد معلومات عن وجود مصنع عشوائي غير مرخص، يقوم بعمل أقراص الجبن الرومي.

و بمداهمة المصنع الكائن بمنطقة سهل الطيبنة تم ضبط ٩٣ قرص جبن رومى به عفن أخضر وأبيض بإجمالي وزن 1023 أي ما يساوي طن.

شارك في الضبطية عصام شوقي، مفتش أغذية ببورفؤاد ومحمد الرفاعي، والعميد محمد المحروقي رئيس مباحث التموين والرائد محمد عبد المنعم ظابط بقسم مباحث التموين والرائد حسام محمد رمضان رئيس مباحث قسم شرطه شرق التفريعه وقوه من مباحث التموين و شرطه شرق التفريعه ، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 5 لسنه 2017.

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