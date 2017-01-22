موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا.. حبس مستشار وزير المالية 4 أيام بقضية الرشوة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها قرار المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، لنيابة أمن الدولة العليا صباح اليوم، بحبس 3 متهمين، من بينهم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، فى قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب فى تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار للساعة الواحدة ظهرا..

النيابة تأمر بحبس مستشار وزير المالية و2 آخرين 4 أيام على ذمة قضية الرشوة

أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، لنيابة أمن الدولة العليا صباح اليوم، بحبس 3 متهمين، من بينهم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، فى قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب فى تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.

مصادر: انفراجة قريبة فى العلاقات المصرية السعودية بوساطة كويتية إماراتية

كشفت مصادر عربية مطلعة لـ"اليوم السابع" عن محاولات إماراتية كويتية لتلطيف الأجواء بين مصر والسعودية، متوقعة انفراجة قريبة فى العلاقات بين القاهرة والرياض، مشيرة إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد ما يؤكد هذه الإنفراجة.

"إسكان البرلمان" توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب

وافقت لجنة الإسكان الاجتماعى بالبرلمان، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة فى اجتماعها اليوم، الأحد، على أن تستكمل مناقشته بالتفصيل فى اجتماعها غدا الاثنين.

قانون "تنظيم مياه الشرب" يمنح الضبطية القضائية للموظفين لمنع الممارسات الخاطئة

أعلن الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أنه وفقا لقانون تنظيم مياه الشرب المعروض على البرلمان حاليا سيتم منح العاملين فى الجهاز الضبطية القضائية للتصدى للممارسات الخاطئة.

وزير الأوقاف: "البديل عن عدم توحيد الخطبة كل واحد يقول اللى عايزه"

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قضايا الخطاب الدينى ليست كالمعادلات الرياضية التى تقاس بالأرقام، إنما هى قضية فكرية تحتاج كثيرا من العمل، موضحا أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال محاور متعددة، منها محور إعادة قراءة التراث فى بعض القضايا التى تحتاج لقراءة عصرية جديدة، مثل مفهوم الجزية ونظام الحكم.

حماية المستهلك:تلقينا شكاوى بعدم تقاضى الفائزين بـ"من سيربح المليون" أموالهم

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز استقبل عدد من الشكاوى من المواطنين، ضد برنامج "من سيربح المليون"، بعد فوزهم فى البرنامج وعدم تمكنهم من الحصول على الأموال المستحقة، متابعا: "ناس كسبت فلوس، وراحوا يستلموا الفلوس قالولهم لسه شوية"، مؤكدا أن الجهاز تدخل لحل بعض تلك المشكلات.

وزير التموين: انطلاق قوافل الدواجن لبيع الكيلو بـ25 جنيها والأوراك 15 جنيها خلال يومين

أكد اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه يتم التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لزيادة طرح الكميات التي تم الإتفاق عليها من الدواجن ،لطرحها بسعر 25 جنيها للكيلو وكذلك بيع جزاء الدواجن" الأوراك " بسعر 15 جنيها للكيلو ،وانه تم إستلام 150 طن كمرحلة اولي وسيتم إطلاق القوافل المتنقلة خلال يومين الي الاسواق مع التركيز علي المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، لافتا الى انه سيتم الاتفاق مع إتحاد منتجي الدواجن علي توريد البيض و طرحه في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ بعد الإرتفاع الذي حدث في أسعار البيض بالأسواق للتخفيف عن المواطنين مع مراقبة سيارات الثلاجات والمنافذ المتحركة والسيارات المخصصة لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين وعدم تسربها الي المطاعم و الأنشطة التجارية والصناعية ومحلات الجزارة و الدواجن.

"التعليم" تحيل أوراق مدرسة دولية للنيابة العامة بسبب تزوير التراخيص

أحال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كافة أوراق القضية الخاصة بمدرسة عالم المعرفة الدولية لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (مناهج أمريكية) التابعة لإدارة السادس من أكتوبر التعليمية، إلى النيابة العامة بالسادس من أكتوبر؛ وذلك وفقا لبيان رسمى صادر عن الوزارة.

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تعيق الرؤية على أغلب الأنحاء غدا.. والصغرى بالقاهرة 9

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد.

"الزراعة": تطوير 9 محطات بحثية بسيناء وتوشكى لتنمية المناطق الحدودية

قال الدكتور نعيم مصيلحى، رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، إن هناك 9 محطات بحثية تتبع المركز، تعمل على تنمية المناطق الحدودية بسيناء وتوشكى وحلايب وشلاتين، منها محطة بحوث الشيخ زويد التى تعمل على تجميع الأصول الوراثية لأصناف اللوز، وبها صوبة تضم 10 آلاف شتلة لوز، مختلفة الأعمار، ومعدة لتطعيمها فى الموسم الشتوى الحالى، وتضم شتلات التشجير ونباتات الزينة بعدد 2000 شتلة.

وزير النقل: تحويل مسار مترو النزهة لعلوى وافتتاح المرحلة الأولى 2018

أعلن الدكتور جلال سعيد وزير النقل رسميا تحويل مسار الجزء النفقى الأول بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو إلى علوى بدلا من نفقى فى منطقة النزهة بعد اكتشاف تشبع التربة بالمواد البترولية.

وأكد وزير خلال تفقده أعمال تنفيذ الجزأين الأول والثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو إنهما يخدمان أهالى مناطق مصر الجديدة وجسر السويس والتجمعات السكانية شرق القاهرة، لافتا إلى أن الخط الثالث بعد اكتماله سينقل 25 رحلة يوميا بينهم 10 ملايين رحلة تحت الأرض.

الصحة: المخزون الاستراتيجى لألبان الأطفال مرضى التمثيل الغذائى يكفى 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان توفير ألبان الأطفال المدعمة للأطفال مرضى التمثيل الغذائى، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجى لهذه النوعية من الألبان يكفى لمدة 3 أشهر.

قالت الدكتورة هالة ماسخ، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة يولى اهتماما خاصا بالأطفال مرضى التمثيل الغذائى، مشيرة إلى أن الوزير يتابع عمليات صرف الألبان لهم بشكل اسبوعى.

أبوهشيمة: مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجا ستكون بمصر كلها وتصل لـ100قرية

أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، أنه سيتم مد مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجا فى مصر كلها وليس فى الصعيد فقط، مضيفا أنه سيتم زيادة عدد القرى لـ100 قرية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى.

أبرزها الوفد والمصريين الأحرار.. الأحزاب تعلن شراء مقرات لها بالعاصمة الإدارية

قررت عدة أحزاب على رأسها الوفد والشعب الجمهورى والمصريين الأحرار، شراء مقرات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك مع إعلان القائمين على تنفيذ مشروع المدينة الجديدة بدء طرح الأراضى خلال الأسابيع المقبلة.

وزير خارجية ليبيا يغادر القاهرة عقب مشاركته فى اجتماع دول الجوار

غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم، الأحد، حمد الطاهر سيالة، وزير خارجية ليبيا، متوجها إلى تونس عقب زيارة لمصر استغرقت 3 أيام شارك خلالها فى فعاليات الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا التى بدأت أمس، السبت.

الأرصاد: ارتفاع الحرارة 5 درجات يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين

أكد وحيد سعودى المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر حدوث ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات على معظم الأنحاء .

وأضاف سعودى، فى بيان صحفى، أن الحرارة ستعاود انخفاضها من مساء الأربعاء لتعود إلى معدلاتها، مؤكدا أنه لا توجد أى ظواهر جوية حرجة تمنع الاستمتاع بالسفر والخروج للمتنزهات والحدائق العامة والقيام بكافة الأنشطة البحرية فوق مسطحى البحر الأحمر والمتوسط والاستمتاع بإجازة منتصف العام الدراسى داخل جميع المحافظات خاصة محافظات صعيد مصر وعلى رأسهما الأقصر وأسوان وجنوب سيناء بشرم الشيخ والغردقة ونويبع والعين السخنة .

"الإسكان" و"الاستثمار" تطرحان خدمات الإسكان الاجتماعى بـ10 مدن جديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، قطع أراض للبيع بمناطق الخدمات الواقعة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، ومشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط فى 10 مدن جديدة .

وزير إعلام البحرين: العلاقات البحرينية المصرية نموذج للعمل العربى المشترك

أشاد وزير الإعلام البحرينى على بن محمد الرميحى بعمق العلاقات الأخوية التاريخية البحرينية المصرية، وما تشهده من تقدم ونماء على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والأمنية والعسكرية، باعتبارها نموذجًا للعمل العربى المشترك القائم على روح الأخوة والاحترام المتبادل.

إضافة خانة بموقع لجنة الفيروسات الكبدية لاستخراج شهادات الشفاء من فيروس"C"

أكدت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان على انتهاءها من التعديلات اللازمة على الموقع الإلكترونى للجنة الفيروسات الكبدية لإضافة خانة جديدة على الموقع لإصدار شهادات الشفاء التام من فيروس "سى" للراغبين فى استخراجها بعد دفع رسوم 20 جنية عن كل شهادة، لافتا أن المرضى يمكنهم الدخول حاليا على موقع لجنة الفيروسات الكبدية والتسجيل لطلب الشهادة عبر الموقع الإلكترونى للجنة الفيروسات.

بالصور.. الرمال العلاجية فى بئر الجبل أرخص علاج للأمراض المستعصية

رصدت عدسة "اليوم السابع" أحد أهم وأرخص مراكز العلاج الاستشفائى الطبيعى بمحافظة الوادى الجديد، وتحديدًا فى منطقة بئر الجبل بالداخلة، والتى تحتوى على بئر ساخن ومنطقة رمال علاجية يدفن المرضى فيها لفترة محددة فى عدة جلسات علاجية لمن يعانون من أمراض الجهاز الحركى وآلام المفاصل والروماتيزم وعدة أمراض أخرى، لما تتميز به تلك الرمال من خواص علاجية طبيعية، حيث تحتوى على مجموعة من المعادن والمكونات العلاجية الفعالة، والتى حققت نتائج ملموسة لمن قام بتجربتها فعليًا، حيث يخضع المريض لبرنامج علاجى يشمل الاستحمام فى ماء البئر الكبريتى لفترات معينة، وتصل درجة حرارة المياه إلى حوالى 70 درجة مئوية طوال العام، ويشمل العلاج أيضًا مرحلة الدفن فى الرمال العلاجية لفترة محددة، يتعرض فيها المريض لفقدان كمية من السوائل من جسده.

"هاكر" ينجح فى اختراق صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"

نجح الهاكر أحمد المالكى، صباح اليوم الأحد، في اختراق صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، مؤكدًا أنه عمل على نجاح هذا الاختراق لمدة شهر كامل.

وكتب المالكى،على الصفحة، بعد نجاحه فى اختراقها: "إخوتى وأخواتى الطلبة أبناء مصر، كيف لنا أن نبنى وطننا مصر بالغش، والاعتماد على المجهول، وكيف لكم ألا تثأروا لشهدائكم من الجيش والشرطة، وتردوا إليهم الجميل، بتفوقكم العلمى والتكنولوجى، كيف لكم أن تتركوا رئيسكم وحده، فى محنة أصابت بلدكم، كيف لكم أن تبنوا حياتكم ومستقبلكم على الغش".

خريطة رواتب المعلمين فى القانون الجديد.. "تعليم البرلمان" تناقش 3 قوانين.. الرواتب تبدأ من 2000 وحتى 10000جنيه بالبدلات حسب الدرجة الوظيفية.. البكرى: القانون يقضى على الدروس الخصوصية.. ونائبة: هدفنا دعم المعلم وحماية الطالب

مجلس النواب يصوت على قانون المنازعات.. جلسة ساخنة للبرلمان اليوم.. طلبان مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن مواقع التواصل الاجتماعى.. وطلب أخر عن برنامج "تكافل وكرامة".. ويناقش 8 تقاير من اللجان النوعية

16 لجنة برلمانية ترفع راية العمل.. "القوى العاملة" تناقش زيادة المرتبات لمواجهة زيادة الأسعار.. و"حقوق الإنسان" تستعرض مسودة التقرير الخاص بزيارة دور الأيتام.. والدفاع تدرس خطة الداخلية لتطوير منظومة التأهيل والإصلاح للمسجونين

بالفيديو.. سحر نصر:مبادرة "إعمار القرى" شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة

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