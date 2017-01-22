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عضو مجلس النواب: الفساد في مصر يتجاوز المليارات

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عضو مجلس النواب: الفساد في مصر يتجاوز المليارات عضو مجلس النواب: الفساد في مصر يتجاوز المليارات

النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب

قال النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب، إن الضربات التي يوجه جهاز الرقابة الإدارية للفساد بداية حقيقية لنهضة ، مشيرا إلى أن حجم الفساد في مصر يتخطى المليارات والضربات التي أعلنت عنها الرقابة الإدارية خير دليل.

وأضاف الجزار، فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن قضايا الفساد التي كشف عنها جهاز الرقابة الإدارية والأموال التي أظهرت هؤلاء الفاسدين تكفي مشاكل الدولة، لافتًا إلى أن مصر لن تحتاج إلي قروض من البنوك أو استثمارات من الخارج في حالة المحاربة الحقيقية للفساد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفساد موجود في معظم مؤسسات الدولة منذ عشرات السنين وأصبح عرف عند بعض الموظفين، مشيرًا إلى أن مستشار وزارة المالية الذي ألقى جهاز الرقابة الإدارية القبض عليه بتهمة الرشوة ب 4 مليون جنيه من المؤكد أنه أضاع على الدولة 100 مليون كحد أدنى.

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