أهالى القابوطى ببورسعيد يشكون عتمة مساكنهم الجديدة لنائب وزير الإسكان

بورسعيد - محمد عزام

تفقد الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، ظهر اليوم الأحد، المرحلة الأولى لمشروع تطوير القابوطى، والتى بنيت بواقع 18 عمارة سكنية فى حى الضواحى بمحافظة بورسعيد.

وقد طالب أهالى المنطقة نائب وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد خلال جولتهما التفقدية بضرورة توصيل التيار الكهربائى، وحل كافة المشاكل المتعلقة بالمرافق لاسيما أعمدة الإنارة بالشوارع، مشيرين إلى أن المنطقة تكون معتمة ليلاً.

كما تفقد "درويش" والوفد المرافق له مشروع إنشاء 22 عمارة سكنية خصصت لباقى المستحقين من بحث سكان منطقة زرزارة العشوائية، ورافقه فى جولته التفقدية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ولفيف من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة .

ووجه محافظ بورسعيد المسئولين التنفيذيين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بعدادات الكهرباء والغاز وجميع المرافق بالمنطقة .

ومن جانبه، أوضح الدكتور درويش، أنه تم بناء 18 عمارة سكنية، وتم تسليم وتسكين عدد 10 عمارات سكنية، وجارى ‏تسكين باقى العمارات تباعا، حيث تم اليوم تسليم تسكين عدد 3عمارات سكنية مع متابعة تنفيذ إزالة العشش القائمة ‏أثناء التسليم.‏

وأوضح نائب الوزير، أنه تم متابعة موقف توصيل المرافق لعدد 40 عمارة سكنية بمنطقة الأمل الجديدة "زرزارة سابقاً"‏، كما تم الانتهاء من إنشائها لأهالى عزبة أبو عوف، تزامنا مع تدقيق حصر العشش لأهالى المنطقة استعدادا لبدء نقل ‏الأهالى على مراحل، لتنفيذ إنشاء بيوت ريفية بحظائر بمنطقة العشش القائمة أو بالقرب منها.‏

جدير بالذكر، أن منطقة القابوطى بمرحلتيها الأولى والثانية بعدد 60 عمارة سكنيه وفرت 1440 وحدة سكنية بتمويل ‏من صندوق تطوير المناطق العشوائية بمبلغ قدره 145 مليون جنيه.