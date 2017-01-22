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عبد الله السعيد: «فوز مصر أهم من لقب أفضل لاعب»

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عبد الله السعيد: «فوز مصر أهم من لقب أفضل لاعب» عبد الله السعيد: «فوز مصر أهم من لقب أفضل لاعب»

عبد الله السعيد

فاز عبد الله السعيد، نجم المصري، بلقب أفضل لاعب في مباراة “ وأوغندا”، التي أقيمت مساء أمس السبت، وانتهت بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف ضمن بطولة الأمم الإفريقية بالجابون 2017.

وأكد عبدالله السعيد، في تصريح بعد المباراة، أن سعادته لا توصف بالفوز والثلاث نقاط والإقتراب من الدور الثاني ليسعد جماهير مصر، وبرغم سعادته بلقب أفضل لاعب في المباراة إلا أنه أكد أن فوز المنتخب الأهم، وتمنى أن يواصل المنتخب تحقيق الانتصارات والفوز في المباراة المقبلة على غانا.

وأكد السعيد، أن الجهاز الفني سيواصل العمل مع اللاعبين للفوز على غانا في المباراة المقبلة لتكتمل الفرحة.

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