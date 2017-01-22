بالصور..رئيس زراعة البرلمان من الإسماعيلية:"القوات المسلحة نهضت بالبلد"

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية لقاء موسعا مع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، بحضور نواب المحافظة، وذلك لعرض مشكلات المزارعين والفلاحين فى الإسماعيلية.

قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أثناء زيارته اليوم لمحافظة الإسماعيلية،"إن القوات المسلحة أنقذت البلد خلال 6 سنوات، وأنه بفضل الرئيس والجيش إحنا عدينا خلاص بالبلد من مرحلة الخطر، لأن القوات المسلحة هى يد البلد وهى حامية الأرض ومحاربة الإرهاب فى سيناء".

وأضاف أن تقنين أراضى وضع اليد لأكثر من مليون فدان مهدرة على مستوى الأراضى الزراعية بمصر سيمول الموازنة العامة للدولة من 50 إلى 70 مليار جنيه، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس هى ضرورة تقنين واضعى اليد وخاصة المزارعين الجادين، وأن زيارته للإسماعيلية تأتى من ضمن زيارة 3 محافظات، أولها الشرقية ثم بورسعيد وأخيرا الإسماعيلية.

وقال عصام منسى عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية، إننا نطالب من لجنة الزراعة حلا لبعض مشاكل الفلاحين والمزارعين بالمحافظة، كما أضاف اللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب، أننا نتمنى من اللجنة المساهمة فى حل مشاكل القطاع الريفى بمحافظة الإسماعيلية فى أقرب فرصة.

وأشار أحمد البعلى عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية، إلى أنه يتمنى من اللجنة حل مشاكل المزارعين فى القطاع الريفى، وخاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يهتم بمشاكل القطاع الريفى على مستوى مصر، وخير دليل على ذلك قرية الامل شرق القناة، وأنه تحدث عن مشكلة الفلاحين مع أرض وزارة الأوقاف وخاصة بعد مطالبة المواطنين بسداد مبالغ طائلة للأوقاف دون سند ملكية.

وأضاف الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إننا نعانى مشكلة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى عدم حصول المهندس الزراعى على الضبطية القضائية، فيما تابع المهندس خالد مدين وكيل وزارة الرى بالإسماعيلية، أن هناك توأمة بين الزراعة والرى، وأن مشكلة المياه فى المحافظة لا تذكر، وأنه يتم الاتصال بنواب المحافظة عند وجود أى مشاكل، كما استعرض وكيل وزارة الرى بالإسماعيلية الخدمات التى يقدمها الرى، مشيرا إلى أن أهم ما يعيق الرى هو إلقاء المخلفات فى المجارى المائية، مما يؤدى إلى تلوث مياه الرى.

وقال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك مشاكل وهموم يعانى منها مزارعو الإسماعيلية، وخاصة مشكلة المعديات والعمالة الزراعية فى سيناء، وكذلك تقنين وضع اليد فى شرق قناة السويس وفصل الولايات بين القوات المسلحة والتعمير والأملاك لإمكانية تقنين أوضاع أصحاب الأراضى، بالإضافة إلى مشكلة أراضى شباب الخريجين والتعدى على أراضى الشباب من جانب البدو والمواطنين، ورفع المخالفات عن زارعى الأرز بالمحافظة.

ومن جانبه، قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، إن هناك بشرى رائعة وهى وصول قرار يسمح بشكل نهائى بالتمليك على أرض سيناء، وهناك تنسيق يتم مع الأملاك والقوات المسلحة والتعمير لتمليك الأراضى، وتقنين الأوضاع، وأن مشكلة المعديات سوف تحل تماما، وخاصة بعد البدء فى إنشاء كوبرى بالإسماعيلية مثل كوبرى الرسوة ببورسعيد، وسوف يتم القضاء على مشكلة المعديات، مشيرا إلى أن هناك مشاريع عملاقة على أرض سيناء وبها الآلاف من العمال.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى، أنه يسعى جاهداً وكامل لجنته لحل أزمات ومشاكل الفلاحين على مستوى الجمهورية، بحيث يكون للفلاح أرضه التى ضحى من أجلها لسنواتٍ طويلة بالمال والجهد، وتكون للدولة حقها فى سعر أرضها.

يذكر أن نواب لجنة الزراعة والرى بالبرلمان برئاسة النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة زاروا الإسماعيلية اليوم، وعقدوا لقاء بديوان عام محافظة الإسماعيلية.