تجديد حبس 9 متهمين بحيازة متفجرات في الزيتون

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس ٩ متهمين ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل مواطن وإصابة آخرين وحيازة متفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين أيمن عثمان البابلي وخالد سلامة.

ودفع محامي المتهمين بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وعدم وجود حالة من حالات التلبس مطالبين بإخلاء سبيل المتهمين وعلى سبيل الاحتياط باخلاء سبيلهم مع التدابير الاحترازية إعمالا بنص المادة ٢٠١ من قانون العقوبات.

كانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على المتهمين بمنطقة الزيتون لاتهامهم بزرع قنبلة على كوبري بمنطقة الزيتون، وبعدها انفجرت القنبلة مما تسبب في مقتل مواطن وإصابة آخرين وذلك نهاية عام ٢٠١٥.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد، وحيازة مفرقعات ومتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية.