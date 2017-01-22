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شاهد.. عمرو بركات بتيشيرت الأهلي

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شاهد.. عمرو بركات بتيشيرت الأهلي شاهد.. عمرو بركات بتيشيرت الأهلي

>كتب محمد عراقى

حصل "اليوم السابع" على بعض الصور الخاصة بعمرو بركات لاعب الأهلي الجديد، بالتيشيرت الأحمر، عقب توقيعه للأهلي وخضوعه للفحص الطبى فى أحد المستشفيات القريبة من القعلة الحمراء.

 

كان عمرو بركات قد ظهر لأول مرة داخل مقر القلعة الحمراء ظهر اليوم الأحد، منذ انتقاله للفريق قادما من صفوف ليرس البلجيكى لمدة 4 سنوات ونصف.

 

وحضر اللاعب برفقة وكلاء أعماله أحمد يحيى وإسلام الملاح، تمهيدا لتقديمه لوسائل الإعلام.

 

وينتظم بركات فى مران الأهلي، المقرر إقامته عصر اليوم على ملعب الدفاع الجوى، والذى يأتى ضمن استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير المقبل على كأس السوبر المصرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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