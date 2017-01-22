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ضبط سيارة محملة بـ1950 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى دمياط

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ضبط سيارة محملة بـ1950 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى دمياط ضبط سيارة محملة بـ1950 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى دمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

ضبطت مباحث تموين دمياط، فجر اليوم الأحد، سيارة محملة بالسولار المدعم قبل بيعها فى السوق السوداء.

 

 

تمكنت مباحث بدمياط من ضبط سيارة محملة بمواد بترولية عبارة عن 1950 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء كانت فى طريقها لإحدى المزارع السمكية بمنطقة الديبة على طريق دمياط بورسعيد، وذلك عقب سيرها على طريق دمياط - دمياط الجديدة وفى طريقها لبورسعيد.

 

وتبين أن السيارة مملوكة لشخص يدعى "أحمد . ا.ا" من مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، وكانت فى طريقها إلى منطقة الديبة على طريق دمياط بورسعيد، وتم التحفظ على السيارة والقبض على صاحبها، وتحرير محضر حمل رقم  657 لسنة 2017 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة، وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

 

 

 

 


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