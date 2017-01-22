بلدية الشارقة تخضع مواقف جديدة للرسوم بمنطقة المجاز3

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إخضاع مواقف جديدة للرسوم في منطقة المجاز3 بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 24 من الشهر الجاري، بحسب مدير إدارة المواقف العامة في البلدية عاطف الزرعوني، والذي أكد بدوره أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من حرص البلدية على توفير المواقف النظامية للسكان وزوار المنطقة ومنع سوء استغلال المواقف.

وأوضح الزرعوني أن تطبيق نظام المواقف الخاضعة للرسوم في تلك المنطقة وغيرها من مناطق مدينة الشارقة يأتي في إطار سعي البلدية المستمر لتنظيم المواقف العامة ووضع حلول جذرية للتعامل مع مشكلة قلة المواقف المتوفرة وتكدس السيارات فيها وانتشار بعض الظواهر السلبية مثل الوقوف لفترات طويلة والوقوف العشوائي مما يصعب عملية الحصول على المواقف، بالإضافة لتنامي الطلب على خدمات المواقف النظامية ورغبة البلدية في تقديم خدمات أفضل للجمهور.

ولفت إلى أن المواقف الجديدة التي ستخضع للرسوم في منطقة المجاز3 بدءًا من بعد غدٍ الثلاثاء هي المواقف الكائنة في شارع القصباء، وشارع رقم 21، وشارع رقم 17، وشارع رقم 15، وشارع رقم 4، وجزء من شارع الخان.