القبض على عصابة إفريقية متخصصة بالاعتداء والسرقة في الشارقة

ألقت شرطة الشارقة القبض على عصابة تضم شخصين من الجنسية الإفريقية بتهمة السرقة تحت تهديد السلاح.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة يفيد بقيام اثنان من الجنسية الإفريقية بالاعتداء على سائق سيارة أجرة من الجنسية الآسيوية بالسلاح الأبيض وسرقة نقوده والهروب من الموقع ، وتكرر الأمر في اليوم التالي مع سائق آخر تعرض للاعتداء بنفس الأسلوب حيث تمكن الجناة من سرقته نقوده ولاذوا بالفرار.

وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بهدف تحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم والقبض عليهم.

ومن خلال بعض الأوصاف التي أدلى بها أصحاب البلاغات و المعطيات المتوافرة حول الأسلوب الجرمي الذي تتبعه العصابة وتحركاتها، فقد قام الفريق بوضع خطة محكمة تمكن من خلالها من ضبط أفراد العصابة المذكورة والإيقاع بهم جميعاً أثناء محاولتهم تنفيذ سلسلة من الهجمات على أصحاب سيارات الأجرة.

وبمواجهة أفراد العصابة فقد اعترفوا بتورطهم في ارتكاب جرائم السرقة تحت تهديد السلاح الأبيض المبلغ عنها.

وبناءً على اعترافات المتهمين تم توقيفهم جميعاً تمهيداً لإحالتهم لنيابة الشارقة.

> وأكدت إدارة البحث الجنائي بشرطة الشارقة على استمرار جهودها في الحد من الجرائم بكافة أنواعها وملاحقة وضبط مرتكبيها مهما حاولوا الفلات بجرائمهم.

ودعا العقيد ابراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة من خلال الإبلاغ عن أي سلوكيات أو تصرفات تدعو للشك والارتياب والتواصل المستمر مع شرطة الشارقة عبر قنوات التواصل رقم 901 أو 065631111 أو عبر الهاتف 065943210 أو عبر خدمة نجيد للاتصال الآمن على الرقم المجاني800151.