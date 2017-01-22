أخبار عاجلة

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

القبض على عصابة إفريقية متخصصة بالاعتداء والسرقة في الشارقة

Google+ Print
القبض على عصابة إفريقية متخصصة بالاعتداء والسرقة في الشارقة القبض على عصابة إفريقية متخصصة بالاعتداء والسرقة في الشارقة

ألقت شرطة الشارقة القبض على عصابة تضم شخصين من الجنسية الإفريقية بتهمة السرقة تحت تهديد السلاح.

وكان بلاغ  قد ورد إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة  يفيد بقيام اثنان من الجنسية الإفريقية بالاعتداء على سائق سيارة أجرة من الجنسية الآسيوية بالسلاح الأبيض وسرقة نقوده والهروب من الموقع ، وتكرر الأمر في اليوم التالي مع سائق آخر تعرض للاعتداء بنفس الأسلوب حيث تمكن الجناة من  سرقته نقوده ولاذوا بالفرار.

وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بهدف تحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم والقبض عليهم.

ومن خلال بعض الأوصاف التي أدلى بها أصحاب البلاغات و المعطيات المتوافرة حول الأسلوب الجرمي الذي تتبعه العصابة وتحركاتها، فقد  قام الفريق بوضع خطة محكمة تمكن من خلالها من  ضبط أفراد العصابة المذكورة والإيقاع بهم جميعاً أثناء محاولتهم تنفيذ سلسلة من الهجمات على أصحاب سيارات الأجرة.

 وبمواجهة أفراد العصابة فقد اعترفوا بتورطهم في ارتكاب جرائم السرقة تحت تهديد السلاح الأبيض المبلغ عنها.

وبناءً على اعترافات المتهمين تم توقيفهم جميعاً تمهيداً لإحالتهم لنيابة الشارقة.
> وأكدت إدارة البحث الجنائي بشرطة الشارقة على استمرار جهودها في الحد من الجرائم بكافة أنواعها وملاحقة وضبط مرتكبيها مهما حاولوا الفلات بجرائمهم.

 ودعا العقيد ابراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة من خلال الإبلاغ عن أي سلوكيات أو تصرفات تدعو للشك والارتياب والتواصل المستمر مع شرطة الشارقة عبر قنوات التواصل رقم 901 أو 065631111 أو عبر الهاتف 065943210 أو عبر خدمة نجيد للاتصال الآمن على الرقم المجاني800151.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية