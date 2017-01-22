رئيس منطقة أزهر أسيوط يأمر بنقل لجنة للدور الأرضى بسبب ظروف إحدى الطالبات

أسيوط - ضحا صالح

فى لفتة إنسانية استجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية لطلب الشيخ أحمد سيد عطية، رئيس لجنة الشهادة الإعدادية لمعهد فتيات أسيوط الإعدادي، وتم نقل لجنة امتحان رقم 2 من الدور الثالث إلى الدور الأرضى تقديراً للظروف الخاصة للطالبة رنيم محمد بذات اللجنة .

وقال عبد العظيم : "كلنا نعمل فى الأزهر الشريف من أجل حسن سير العملية التعليمية وتأدية الطلاب والطالبات للامتحانات فى جو يسوده الهدوء والطمأنينة"، مؤكداً أن اهتمامنا بالطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وفى خدمتهم، مشيراً إلى أن ذلك وسام يضعه على صدره وشرف يعتز به وفخراً أعطاه ربى لنا لنرعاهم ونرتقى بالطلاب دنيا ودين .

كان رئيس منطقة أسيوط الأزهرية قد تفقد، أمس، لجان معهد أسيوط الإعدادى للفتيات، ولجان معهد فؤاد الأول الدينى للبنين للفصل الدراسى الأول بمدينة أسيوط، حيث أطمأن على توافر الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، وتناقش مع بعض الطلاب والطالبات داخل لجانهم فى بعض جزئيات مادة النحو والصرف فى الفترة الأولى، والعلوم فى الفترة الثانية .

رافقه خلال الزيارة، الشيخ مصطفى معوض، مدير العلاقات العامة بالمنطقة، وكمال الدين جلال، مدير إدارة الجودة والتدريب، وتشمل لجنة معهد أسيوط الدينى والتى قام بزيارتها فضيلة وكيل الوزارة، معاهد أسيوط بنين ودرنكة وأسيوط الجديدة والمطيعة وشطب وأولاد إبراهيم .

يذكر أن نحو 13 ألف طالب من طلاب الأزهر بأسيوط، منهم 4632 طالبا وطالبة بالمرحلة الإعدادية يؤدون امتحاناتهم أمام 94 لجنة بكافة مراكز وقرى المحافظة، و8442 تلميذ أمام 29 لجنة يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية .