وزير النقل: تحويل مسار مترو النزهة العلوي وافتتاح المرحلة الأولى 2018

أعلن الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، رسميًا تحويل مسار الجزء النفقى الأول بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو إلى علوى بدلا من نفقى فى منطقة النزهة بعد اكتشاف تشبع التربة بالمواد البترولية.

وأكد الوزير خلال تفقده أعمال تنفيذ الجزأين الأول والثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، أنهما يخدمان أهالى مناطق مصر الجديدة وجسر السويس والتجمعات السكانية شرق القاهرة، لافتًا إلى أن الخط الثالث بعد اكتماله سينقل 25 رحلة يوميًا بينهم 10 ملايين رحلة تحت الأرض.

وأضاف، أن الجزء الأول من المرحلة الرابعة يمتد بطول 5.15 كم ويشتمل على عدد (4) محطات نفقية “هارون – هليوبوليس- ألف مسكن – نادى الشمس ” ومحطة علوية هى “النزهة ” وتبلغ تكلفة الإنشاءات والتجهيزات بدون الوحدات المتحركة 4.345 مليار جنيه مصري.

ولفت وزير النقل، إلى تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة بنسبة 43%، مشيرًا إلى أنه جارى إعداد التنفيذ لأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم بنسبة 17% والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 27% وأعمال السكة بنسبة 30%، كما يجرى تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الثانى من المرحلة الرابعة .

وأوضح وزير النقل، أنه تم اختصار المدة الزمنية لتنفيذ هذا الجزء من المرحلة الرابعة بالخط الثالث، لافتا إلى أنه من المخطط افتتاحه للجمهور فى أبريل 2018.

كما تفقد وزير النقل، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الممتد من محطة هشام بركات بالنزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام، حيث تفقد محطتى هشام بركات وعدلى منصور وورش الخط الثالث.

وأوضح الوزير، أنه يجرى حاليًا تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث بواسطة تحالف من (المقالون العرب – أوراسكوم)، مشيرا إلى أن هذا الجزء يمتد بطول 6.35كم من محطة هشام بركات حتى يصل إلى المحطة التبادلية عدلى منصور(موقف العاشر) ويشمل 5 محطات علوية وهى “هشام بركات – قباء – عمر بن الخطاب– الهايكستب – المحطة التبادلية عدلى منصور عند موقف العاشر”، بالإضافة إلى الورشة الرئيسية للخط الثالث بمساحة 65 فدانا والتى تعتبر أكبر ورشة فى قارة أفريقيا وتبلغ تكلفة الإنشاء والتجهيزات بدون الوحدات المتحركة 5.9 مليار جنيه مصرى ومن المخطط افتتاحه فى يونيو 2019.

وأشار وزير النقل، إلى أن الوزارة تقوم حاليًَا ولأول مرة بالعمل فى عدة مراحل على التوازى من الخط الثالث لمترو الأنفاق وهى الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث والجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو تم تفعيل العقد الموقع مع شركة فينسى الفرنسية بشكل فعلى، مضيفا أن العقد أصبح فى حيز التنفيذ.