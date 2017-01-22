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وزير خارجية ليبيا يغادر القاهرة عقب مشاركته في اجتماع دول الجوار

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وزير خارجية ليبيا يغادر القاهرة عقب مشاركته في اجتماع دول الجوار وزير خارجية ليبيا يغادر القاهرة عقب مشاركته في اجتماع دول الجوار

ارشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، حمد الطاهر سيالة، وزير خارجية ليبيا، متوجهًا الي تونس عقب زيارة لمصر استغرقت 3 أيام، شارك خلالها في فعاليات الإجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا التى بدأت أمس السبت.

ودعا وزير الخارجية الليبي المفوض من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، دول الجوار الليبي، لإعادة افتتاح بعثاتها الدبلوماسية في ليبيا لتعزيز مسيرة التعاون المشتركة ، مشيرًا إلى أنه تم إعتماد عدد من سفراء الدول في العاصمة طرابلس، فضلًا عن إنشاء جهاز أمني يختص بأمن السفارات .

وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية باجتماع دول الجوار الليبي، أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا مازالت تواجه تحديًا، يتمثل في تعامل بعض الدول مع هيئات موازية، مؤكدًا أن التغلب علي هذه المشكلة لن يكون متاحًا دون تعاون المجتمع الدولي، الذي يبدأ بالأساس بوقف التعاون مع الأجسام المعادية مع حكومة الوفاق الوطني.

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