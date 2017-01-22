ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة آلية وتاجر مخدرات بقنا

قنا – وائل محمد

شنت أجهزة الأمن بقنا، حملة لضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمخدرات، استهدفت عدد من المراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة، تحت إشراف العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً بضبط "طارق.ع 22 سنة" عامل ومقيم قرية الشاورية مركز شرطة نجع حمادى وبحوزته بندقيه الية، و"يوسف.ذ 50 سنة" مزارع ومقيم قرية ابنود مركز شرطة قنا وبحوزته بندقية ميزر، و"أحمد.ح 25 سنة" عامل ومقيم قرية دنفيق مركز شرطة نقادة وبحوزته فرد روسى محلى الصنع وعدد 13 طلقة من ذات العيار.

وفى مجال ضبط المواد المخدرة تمكنت قوات الأمن من ضبط" هشام.ا 21 سنة " عاطل ومقيم بقرية السلامات مركز ابو تشت، وبحوزته بندقية خرطوش و7 قطع من مخدر الحشيش وزنت حوالى 70 جرام و200 قرص من عقار التامول المخدر.