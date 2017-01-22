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"تعليم " بورسعيد : هدوء بامتحانات اللغة الاجنبية للشهادة الاعدادية ولا شكاوى

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"تعليم " بورسعيد : هدوء بامتحانات اللغة الاجنبية للشهادة الاعدادية ولا شكاوى "تعليم " بورسعيد : هدوء بامتحانات اللغة الاجنبية للشهادة الاعدادية ولا شكاوى

>بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ان لجان امتحانات امتحانات اللغة الاجنبية للشهادة الاعدادية اليوم الاحد ، شهدت  حالة من الهدوء.

 

واضاف أنه  قام بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الاعدادية بالمحافظة  ، تفقد خلالها لجان مدرستي ” علي مبارك ، وابن خلدون ” بإدارة شرق التعليمية بالمحافظة وما بداخلها من لجان خاصة ، واطمأن على انتظام الامتحانات ،ولم ترصد المتابعات أية مخالفات حتى الان  ، كما لم ترصد غرفة العلميات المركزية بالمديرية أية شكاوى حتى الان.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية قد أدوا اليوم امتحانات مادة اللغة الأجنبية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2016 / 2017 لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للمدارس الإعدادية " رسمى – لغات – خاص- رياض – منازل "، بإجمالى عدد الطلبة المتقدمين للامتحان 10455 طالب وطالبة موزعين علي 56 لجنة .

 

 


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