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بالصور.. مباحث تموين الأقصر تضبط بائع بحوزته كميات من السلع الفاسدة

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بالصور.. مباحث تموين الأقصر تضبط بائع بحوزته كميات من السلع الفاسدة بالصور.. مباحث تموين الأقصر تضبط بائع بحوزته كميات من السلع الفاسدة

>الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مباحث بإسنا جنوبي محافظة الأقصر، اليوم الأحد، حملة لضبط  السلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط بائع بحوزته كميات كبيرة من السلع المنتهية الصلاحية والفاسدة، حرر محضر للمتهم وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونجحت الحملة التي خرجت تحت إشراف اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، والعقيد محمد فاضل رئيس مباحث التموين بالمحافظة، وبقيادة النقيب سيد سويلم رئيس وحدة مباحث تموين اسنا، في القبض علي "ن.أ" لإتهامه ببيع سلع غذائية فاسدة، وبحوزته 7400 قطعة لبان و525 قطعة نوجا، و11زجاجة مشروب مانجو، و640 لفة قمر الدين و 36 كيلو مشمش و195 كيلو عسل نحل، و180 علبة تمر و37 جردل مسحوق شراب جميعها منتهى الصلاحية.

كما تمكنت القوات من ضبط 420 كيس مكرونة و900 كيس مسحوق شراب و92 لفة بامبز و55 لفة فاين بيبي بدون فواتير ، و 600 كيس مسحوق اريال و 80 قطعة صابون غير صالحين للاستخدام الادمى، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة والتحفظ على المضبوطات.

 

ضبط كميات من السلع الغذائية الفاسدة باسنا

 

 

 

 

 

 رجال التموين يضبطون سلع فاسدة بالاقصر

 


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مصر 365

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