أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
يحيى راشد: تدشين موقع إلكتروني بـ14 لغة للترويج للسياحة -
بالصور.. نرصد فرز الأصوات في الانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
''أمن قنا'': عينات الحمض النووي للمشتبه به في تفجير "المرقسية" مطابقة لوالدته -
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند -
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو -
اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. دود وحشرات بطعام طلاب المدينة الجامعية بالإسكندرية

Google+ Print
بالصور.. دود وحشرات بطعام طلاب المدينة الجامعية بالإسكندرية بالصور.. دود وحشرات بطعام طلاب المدينة الجامعية بالإسكندرية

>الإسكندرية – أسماء على بدر

فوجئ طلاب المدينة الجامعية بسابا باشا بالإسكندرية بوجود دود وحشرات فى الطعام المقدم لهم من قبل إدارة المدينة الجامعية، ما أثار استياء الطلاب لتكرار الواقعة مرة أخرى، وقال سمير الأباصيرى، مدير عام المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية، إن الواقعة فردية والخبراء أثبتوا أن الدودة لم تظل بشكلها الطبيعى بعد اكتمال مراحل الطهى كاملة.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المدينة الجامعية تقدم وجبات لـ6700 طالب وطالبة، وإذا كانت الخضروات مصابة فلابد أن تظهر فى وجبات أكبر عدد من الطلاب.

وأشار إلى أن المطاعم تخضع للجهات الرقابية وتفتيش على الوجبات وهى إدارة الأغذية من الجامعة والتفتيش والطب الوقائى بوزارة الصحة، بالإضافة إلى المسئولين بالمدينة الجامعية الذين يتسلمون الخضروات من المورد بمواصفات خاصة وكميات محددة طبقا لكراسة الشروط، وإذا لم تتطابق يتم استرجاع الأغذية على الفور.

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365