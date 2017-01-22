بالصور.. دود وحشرات بطعام طلاب المدينة الجامعية بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

فوجئ طلاب المدينة الجامعية بسابا باشا بالإسكندرية بوجود دود وحشرات فى الطعام المقدم لهم من قبل إدارة المدينة الجامعية، ما أثار استياء الطلاب لتكرار الواقعة مرة أخرى، وقال سمير الأباصيرى، مدير عام المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية، إن الواقعة فردية والخبراء أثبتوا أن الدودة لم تظل بشكلها الطبيعى بعد اكتمال مراحل الطهى كاملة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المدينة الجامعية تقدم وجبات لـ6700 طالب وطالبة، وإذا كانت الخضروات مصابة فلابد أن تظهر فى وجبات أكبر عدد من الطلاب.

وأشار إلى أن المطاعم تخضع للجهات الرقابية وتفتيش على الوجبات وهى إدارة الأغذية من الجامعة والتفتيش والطب الوقائى بوزارة الصحة، بالإضافة إلى المسئولين بالمدينة الجامعية الذين يتسلمون الخضروات من المورد بمواصفات خاصة وكميات محددة طبقا لكراسة الشروط، وإذا لم تتطابق يتم استرجاع الأغذية على الفور.