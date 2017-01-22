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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

>رام الله (أ ش أ)

استأنفت مجموعات من المستوطنين- بينهم عدد من المتزمتين دينيا "الحريديم" بلباسهم التلمودى الأسود اليوم الأحد، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وتجرى الاقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، فى محاولات لإقامة صلوات وطقوس تلمودية يتصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

ويتواجد فى المسجد عدد كبير من المصلين، خاصة من أبناء البلدة القديمة فى القدس المحتلة، وينتشرون فى أرجاء المسجد لمراقبة اقتحامات المستوطنين وسلوكهم الاستفزازى فى المسجد المبارك لإحباط أى محاولة للمس بالمسجد.


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