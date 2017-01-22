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أبوهشيمة: الإعلان خلال أسبوع عن عدد القرى الأكثر احتياجا المخطط إعمارها

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أبوهشيمة: الإعلان خلال أسبوع عن عدد القرى الأكثر احتياجا المخطط إعمارها أبوهشيمة: الإعلان خلال أسبوع عن عدد القرى الأكثر احتياجا المخطط إعمارها

>كتب إسلام سعيد

أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أن مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجا نموذجية، وهى الأقوى حاليا، نتيجة شراكة القطاع الخاص والحكومة، لافتا إلى أنه سيتم الاستفادة من التمويلات التى تصل إلى وزارة التعاون الدولى من خارج وسيتم الإعلان خلال أسبوع عن عدد من القرى التى يجرى إعمارها. 

 

وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعاون الدولى ومبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا، أن أفضل نموذج للتنمية المستدامة وانضمام للمبادرة يعطيها قوة أكبر وسيتم تحديد كيفية زيادة عدد القرى الأكثر احتياجا، التى يجرى إعمارها وهناك قرى فى الشرقية والغربية والمحلة ذات ظروف صعبة وسيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة لتنميتها.


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