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"التعليم" تحيل أوراق مدرسة دولية للنيابة العامة بسبب تزوير التراخيص

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"التعليم" تحيل أوراق مدرسة دولية للنيابة العامة بسبب تزوير التراخيص "التعليم" تحيل أوراق مدرسة دولية للنيابة العامة بسبب تزوير التراخيص

>كتب: محمود طه حسين

 

 

 

أحال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كافة أوراق القضية الخاصة بمدرسة عالم المعرفة الدولية لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (مناهج أمريكية) التابعة لإدارة السادس من أكتوبر التعليمية، إلى النيابة العامة بالسادس من أكتوبر؛ وذلك وفقا لبيان رسمى صادر عن الوزارة.

وأوضح البيان، أن قرار إحالة المدرسة للنيابة جاء بعد اكتشاف الوزارة عدم صحة الخطابين الخاصين بالترخيص، والواردين من نائب جهاز 6 أكتوبر، حيث تأكدت الوزارة أن المدرسة لم تحصل على أى قرارات ترخيص من جهاز مدينة السادس من أكتوبر مما يعنى أن الأوراق الخاصة بها مزورة.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عبر موقعها الرسمى عن قائمة بالمدارس الدولية التى اخضعتها الوزارة للإشراف المالى والإدارى، بسبب عدد من المخالفات.


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