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وفد برلماني يغادر لبروكسيل للمشاركة بجلسة استماع عن مصر

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وفد برلماني يغادر لبروكسيل للمشاركة بجلسة استماع عن مصر وفد برلماني يغادر لبروكسيل للمشاركة بجلسة استماع عن مصر

 

النواب

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، وفد برلمانى يترأسه أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، متوجها إلى بروكسل ، وذلك بناء على دعوة رسمية من البرلمان الأوروبى للمشاركة فى جلسة استماع خاصة عن ، تناقش كثير من القضايا السياسية والدولية موقف الدولة المصرية منها.
> وكان أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قد صرح من قبل إنه تسلم دعوة رسمية من البرلمان الأوروبى ، لحضور جلسة الاستماع الخاصة بمصر، والذى من المنتظر أن تعقد يوم الثلاثاء المقبل ، لافتا إلى أنه يلقي كلمة مصر خلال جلسة الاستماع في 15 دقيقة، ثم بعد ذلك سيتلقى الوفد المصرى أسئلة عن مصر وعن علاقاتها بالبرلمان الأوروبى ، لافتا إلى أن الوفد جاهز للرد على كل الأسئلة.

 

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