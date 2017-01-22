وفد برلماني يغادر لبروكسيل للمشاركة بجلسة استماع عن مصر

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، وفد برلمانى يترأسه أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، متوجها إلى بروكسل ، وذلك بناء على دعوة رسمية من البرلمان الأوروبى للمشاركة فى جلسة استماع خاصة عن مصر، تناقش كثير من القضايا السياسية والدولية موقف الدولة المصرية منها.

> وكان أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قد صرح من قبل إنه تسلم دعوة رسمية من البرلمان الأوروبى ، لحضور جلسة الاستماع الخاصة بمصر، والذى من المنتظر أن تعقد يوم الثلاثاء المقبل ، لافتا إلى أنه يلقي كلمة مصر خلال جلسة الاستماع في 15 دقيقة، ثم بعد ذلك سيتلقى الوفد المصرى أسئلة عن مصر وعن علاقاتها بالبرلمان الأوروبى ، لافتا إلى أن الوفد جاهز للرد على كل الأسئلة.