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محافظ القليوبية يقرر إنشاء محطة للقمامة في طوخ

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

أصدر عمرو عبد المنعم، محافظ القليوبية، أوامره برفع القمامة من المقلب بمدينة طوخ بواسطة معدات مجلس المدينة، وهو ما سبب فى توفير مليون جنيه للدولة.

جاء ذلك بعد زيارته الأسبوع الماضى، لمقلب القمامة بمدينة طوخ، ليصدر أوامر فورية برفع هذه القمامة.

وتم الاعتماد على معدات مجلس المدينة ولم يتم الاستعانة بمقاولين، وتم رفع 3 آلاف طن من القمامة، وجارى العمل لتسليمه للمقاول هذا الاسبوع لإنشاء محطة وسيطة للقمامة تخدم مدينة طوخ والقرى المجاورة لها، وذلك باشراف المهندس مصطفى عباس منصور، السكرتير العام المساعد للمحافظة وعبد الحكيم القاضى رئيس مدينة طوخ.

 

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