رئيس الحكومة السورية: دمشق لم تقترض أموالا من الدول الصديقة

وكالات الأنباء

كشف رئيس مجلس الوزراء السورى المهندس عماد خميس عن قيمة الخسائر التى لحقت بالبنى التحتية نتيجة أعمال التخريب الإرهابية خلال الشهرين الماضيين حيث بلغت نحو مليارين و20 مليون دولار.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية قول "خميس" إن الحرب التى تتعرض لها بلاده سوريا استهدفت القطاع الاقتصادى بكافة مكوناته وخصوصا الصناعة والطاقة والزراعة.

وأشار خميس إلى أن سوريا وبعدما كان إنتاجها اليومى من النفط يبلغ 380 ألف برميل، أصبحت تستورد المشتقات النفطية بقيمة 3 مليارات دولار سنوياً.

وشدد رئيس الوزراء السورى على أنه لم يدخل إلى خزينة بلاده "ولا ليرة من الدول الصديقة بل يتم الإنفاق من الاحتياطى ويجب تعزيز هذه القوة من خلال التكامل فى العمل بين الحكومة والقطاع الخاص".