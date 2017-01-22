"الإسكان" و"الاستثمار" تطرحان خدمات الإسكان الاجتماعى بـ10 مدن جديدة

كتب – أحمد حسن

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، قطع أراض للبيع بمناطق الخدمات الواقعة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، ومشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط فى 10 مدن جديدة .

وقال بيان صحفى صادر عن وزارة الاسكان ، أن مساحات الأراضى تتراوح بين 540 م2 و93477 م2، بمدن: القاهرة الجديدة، والعبور، ودمياط الجديدة، والسادات، و15 مايو، والعاشر من رمضان، والشروق، وبدر، و6 أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، وذلك لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية، هى: تجارى، وإدارى، وتجارى إدارى، وسكنى تجارى إدارى، وتجارى إدارى ترفيهى، وتجارى هايبر ماركت، وحضانة، ومدرسة متكاملة، وناد اجتماعى، وناد رياضى، ومركز طبى، ومستشفى، ومركز خدمة وتموين سيارات، ودار مناسبات، وترفيهى، ومخبز.

وحول تفاصيل طرح تلك الأراضى، قال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يُسدد مبلغ جدية الحجز والبالغ 5% من قيمة الأرض ويتراوح بين 18327 جنيهاً و8576568 جنيهاً، طبقاً لموقع ومساحة كل قطعة (وفقاً لما هو وارد بكراسة الشروط)، نقداً بجهاز المدينة أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى، باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط صادر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف: يتقدم من يرغب فى الحجز (شركات قائمة، أو فرد) لشراء كراسة الشروط اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2017، بمبلغ وقدره ألف جنيه من مقر جهاز المدينة التى يرغب فى الحجز بها، حيث إن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل مدينة متاحة فى جهاز المدينة فقط، موضحاً أنه يتم تخصيص الأرض لمقدم العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن، والمقبول فنياً، ويتم السداد كالتالى: يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم (لا تقل عن 10% من إجمالى ثمن الأرض) الواردة بالعرض المقدم نقداً أو بشيك معتمد مقبول الدفع أو مصرفى، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مصاريف مجلس الأمناء خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع، على أن يتم سداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع.

وأشار المهندس طارق السباعى ، إلى أنه يجوز سداد باقى القيمة خلال فترة 3 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد + 2% على الرصيد المدين، ويحتسب هذا العائد من تاريخ الموافقة على البيع وحتى تاريخ الاستحقاق، مضيفاً أنه يستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ الموافقة على البيع، على أن يحرر بقيمة الأقساط محملة بالفوائد شيكات بنكية آجلة باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.

وأوضح المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة أن تقديم العروض يبدأ من يوم الأحد الموافق 2017/2/26 وحتى يوم الخميس الموافق 2017/3/2، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس طارق السباعى أن المخصص له الأرض يلتزم بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وأن الطرح يتم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2015 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضى المطروحة متاحة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg، والموقع الخاص بالهيئة العامة للاستثمار www.gafinet.org، وللاستفسار يتم التواصل مع إدارة خدمة المواطنين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.