ضبط راكب بمطار القاهر حاول تهريب أقراص مخدرة

كتبت-رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، من ضبط راكب حاول تهريب 600 قرص مخدر من اليونان.

وأفادت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات الطائرة المصرية القادمة من أثينا، اشتبه رجال جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة فى راكب، وبتمرير حقائبه على جهاز الكشف الأشعة، تحت إشراف محمد عفيفى رئيس القسم، وتبين وجود لفافة مخبأة، وبفتحها عثر على 600 قرص من المواد المخدرة.

وأضافت المصادر، أنه تم إخطار نبيل عطية مدير إدارة الفحص بالأشعة، الذى أمر بتحرير محضر للراكب تحت إشراف عزت بدران مدير عام التشغيل، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مدير عام جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم 3، وسامى عبد الرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.