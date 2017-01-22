أبوهشيمة: مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجا ستكون بمصر كلها وتصل لـ100قرية

أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، أنه سيتم مد مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجا فى مصر كلها وليس فى الصعيد فقط، مضيفا أنه سيتم زيادة عدد القرى لـ100 قرية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى.

وأضاف خلال توقيع برتوكول مع مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجا مع وزارة التعاون الدولى بمقر الوزارة، أنه فخور باهتمام وزارة التعاون الدولى بمبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجا ،لافتا إلى أن المبادرة حققت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها.

وقال: "أشعر بمتعة كبيرة خلال افتتاح القرى الفقرة أكثر من متعتى بافتتاح مصنع، وخلال 10 أيام سنعلن عن افتتاح قرية جديدة فى سوهاج".